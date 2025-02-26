Ассист Миколенко спас "Эвертон" от поражения против "Брентфорда" с Ярмолюком в АПЛ (видео)

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграл вничью с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка в выездном матче 27-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Лондоне завершился со счетом 1:1 .

"Пчелы" открыли счет в компенсированное к первому тайму время – забил Йоан Висса. "Ириски" ответили на 77-й минуте, когда Джейк О'Брайен замкнул подачу Миколенко, для которого это первое результативное действие в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

Миколенко и Ярмолюк вышли на поле с первых минут и отыграли полный матч. Егор на 80-й минуте получил желтую карточку.

Обзор матча "Брентфорд" – "Эвертон"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Брентфорд" (38 очков) занимает 11-е место в АПЛ. "Эвертон" (32 балла) располагается на 15-й позиции.

В следующем туре "Брентфорд" примет "Астон Виллу", а "Эвертон" на выезде сойдется с "Вулверхэмптоном". Оба матча состоятся 8 марта.

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