Ассист Мудрика не спас "Челси" от поражения против экс-тренера "Шахтера", крах "Эвертона" Миколенко

В матчах 31-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на своем поле уступил "Брайтону" ( 1:2 ), а "Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко дома проиграл "Фулхэму" ( 1:3 ).

"Пенсионеры" вышли вперед на 13-й минуте встречи, когда Конор Галлахер не без помощи рикошета отправил мяч в сетку соперника после передачи Мудрика.

Однако команда бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сумела переломить ход поединка. В конце первого тайма счет сравнял Дэнни Уэлбек, а на 70-й минуте победу для гостей вырвал Хулио Энкисо.

Обзор матча

Мудрик провел на поле все 90 минут. Это его второе результативное действие в футболке лондонского клуба.

"Челси" (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" (49 баллов) расположился на 7-й позиции.

В параллельном матче Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок" не домашний матч против "Фулхэма", но не помог своей команде избежать поражения. Результативными действиями Виталий не отличался.

"Эвертон" (27 очков) занимает 17-е место в АПЛ. "Фулхэм" (42 балла) идет на 10-й строчке.

В свою очередь, "Борнмут" другого украинского защитника Ильи Забарного на выезде победил "Тоттенхэм" со счетом 2:3. Однако украинец просидел всю игру на скамейке запасных.

"Борнмут" (33 очка) располагается на 14-м месте в АПЛ. "Тоттенхэм" (53 балла) остался на 5-й позиции.

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