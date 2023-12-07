Ассист Мудрика не спас: "Челси" уступил "Манчестер Юнайтед" в матче 15-го тура АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика в домашнем матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере завершился со счетом 2:1 .

Хозяева поля могли выходить вперед уже на 9-й минуте встречи, но Бруну Фернандеш ударом с пенальти не переиграл вратаря "пенсионеров" Роберта Санчеса.

Через десять минут "манкунианцы" все же открыли счет в поединке – успешно на добивании сыграл Скотт Мактоминей.

Перед перерывом лондонцам удалось отыграться. На 45-й минуте Мудрик заметил, что Коул Палмер врывается в свободную зону и отдал разрезную передачу, а 21-летний англичанин пробил точно в дальний угол.

Для Мудрика это третье результативное действие в сезоне АПЛ. Также в активе Михаила два гола.

Однако ассист Мудрика не спас подопечных Маурисио Почеттино от поражения. Во втором тайме команда Эрика тен Хага смогла забить победный мяч – на 69-й минуте дубль оформил Мактоминей, который ударом головой на дальней штанге замкнул навес от Алехандро Гарначо.

Отметим, что Мудрик вышел на поле в стартовом составе и сыграл 77 минут, после чего его заменил Армандо Броха.

После этого матча "Манчестер Юнайтед" (27 очков) поднялся на шестое место в АПЛ. "Челси" (19 баллов) остается на десятой позиции.

В следующем туре "красные дьяволы" 9 декабря примут "Борнмут" украинца Ильи Забарного, а команда Мудрика днем позже на выезде сыграет против "Эвертона" еще одного нашего соотечественника Виталия Миколенко.

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