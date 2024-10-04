Ассист Мудрика помог "Челси" победой стартовать в основном раунде Лиги конференций (видео)

"Челси" на своем поле уверенно обыграл бельгийский "Гент" в матче первого тура основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 4:2 .

На 12-й минуте хозяев вывел вперед Ренату Вейга, на дальней штанге ударом головой замкнул подачу с правого фланга от украинского вингера Михаила Мудрика.

Сразу после перерыва Педру Нету укрепил преимущество "пенсионеров". На 50-й минуте Цуйоси Ватанабе помог "буйволам" отквитать один мяч, но на 63-й минуте Кристофер Нкунку вернул лондонцам гандикап в два гола.

На 70-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл стал автором четвертого забитого мяча в ворота соперника. На последней минуте основного времени Омри Гендельман отличился за бельгийский клуб, что уже не повлияло на результат встречи.

Отметим, что Мудрик вышел в стартовом составе "синих" и отыграл полный матч.

Обзор матча "Челси" – "Гент"

В обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Во втором туре Лиги конференций подопечные Энцо Марески 24 октября в гостях сойдутся с греческим "Панатинаикосом", а "Гент" в тот же день примет норвежский "Мольде".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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