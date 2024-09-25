Ассист Мудрика помог "Челси" уничтожить клуб четвертого дивизиона в Кубке английской лиги (видео)

"Челси" на своем поле разбил представителя Лиги 2 (четвертого по силе английского дивизиона – прим.) "Барроу" в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 5:0 .

Команда Энцо Марески обеспечила себе победу еще в первом тайме. Дубль оформил Кристофер Нкунку, также автоголом отличился вратарь гостей Пол Фармэн.

На старте второго тайма "синие" забили четвертый мяч. Украинский вингер Михаил Мудрик отдал голевую передачу на пустые ворота для Педру Нету.

Точку в этом матче на 75-й минуте поставил Нкунку, который таким образом сделал хет-трик.

Мудрик вышел в стартовом составе "Челси" и отыграл полный поединок.

Отметим, что Михаил провел на скамейке для запасных последние два матча лондонцев в АПЛ.

Обзор матча "Челси" – "Барроу"

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