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Ассист Судакова помог "Бенфике" одержать разгромную победу в матче отбора Лиги Европы
"Орлы" забили шесть мячей в ворота шотландского клуба.
Украинский полузащитник португальской "Бенфики" Георгий Судаков отличился голевой передачей в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы против шотландского "Хартса".
Поединок на стадионе "да Луж" в Лиссабоне завершился разгромной победой "орлов" со счетом 6:1.
Судаков вышел на поле в стартовом составе и на 23-й минуте отдал результативную передачу на Томаша Араужу, который удвоил преимущество лиссабонцев (2:0).
Георгий был заменен на 65-й минуте матча. Другой украинец "Бенфики", вратарь Анатолий Трубин, всю игру провел на скамейке для запасных.
Ответный поединок состоится в четверг, 13 августа. Победитель противостояния "Бенфика" — "Хартс" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет с проигравшим пары "Орхус" (Дания) — "Сабах" (Азербайджан).
Ранее сообщалось, что "Динамо" одолело "Карабах" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.