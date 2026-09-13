Ассист Цыганкова помог "Аяксу" уничтожить соперника в чемпионате Нидерландов

Виктор Цыганков / facebook.com/afcajax

Реклама

Украинский вингер "Аякса" Виктор Цыганков сделал голевую передачу в гостевом матче шестого тура чемпионата Нидерландов против "Ситтарда".

28-летний украинец начал поединок на скамейке для запасных и вышел на поле на замену на 68-й минуте вместо Стивена Бергейса.

Реклама

На 90+6-й минуте Цыганков выполнил подачу с углового с правого фланга, которую точным ударом головой замкнув Юри Бас, установив окончательный счет игры — 5:1 в пользу "Аякса".

Реклама

Для Виктора это первое результативное действие в составе амстердамского клуба. Он дебютировал за "Аякс" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов против ПСВ, выйдя на замену на 61-й минуте.

Обзор матча "Ситтард" — "Аякс"

В настоящее время "Аякс" занимает пятое место в чемпионате Нидерландов, имея 10 очков после пяти сыгранных матчей. В следующем туре подопечные Мичела 15 сентября примут "Виллем ІІ".

Цыганков в конце августа перешел в "Аякс" с испанской "Жироны", подписав контракт сроком на три года — до лета 2029-го.

Сумма трансфера Цыганкова составила 3,5 миллиона евро гарантированных выплат, еще соглашением предусмотрены возможные бонусы в размере одного миллиона евро. Также "Жирона" будет иметь право получить процент от последующей продажи украинца.

Реклама

Напомним, Цыганков выступал за "Жирону" с января 2023 года, когда перешел из киевского "Динамо" за 5 миллионов евро, подписав с испанским клубом контракт до лета 2027 года.

В общей сложности Виктор провел 119 матчей за каталонскую команду, забив 20 голов и отдав 23 результативные передачи.

В прошлом сезоне Цыганков провел 34 матча за "Жирону", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

По итогам кампании-2025/26 каталонский клуб вылетел в Сегунду. У Виктора возник конфликт с руководством "Жироны" из-за его желания покинуть клуб. Украинец не сыграл ни в одном поединке "бело-красных" в Сегунде.

Реклама

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины отличился ассистом в матче АПЛ.

Новости партнеров