Ассист Цыганкова помог "Жироне" спастись от поражения в матче Ла Лиги

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков отличился результативной передачей в выездном матче 35-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26 против "Райо Вальекано" (1:1).

Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Долгое время команды не могли забили, но на 86-й минуте Алемао вывел хозяев вперед.

Однако каталонцы сумели вырвать ничью в игре с финалистом текущего сезона Лиги конференций. На 90-й минуте Кристиан Стуани сравнял счет после подачи Цыганкова с углового.

В этом сезоне на счету 28-летнего Цыганкова 7 голов и 5 ассистов в 31 матче за клуб.

Украинский форвард "Жироны" Владислав Ванат не попал в заявку на этот матч из-за травмы. Украинский вратарь каталонского клуба Владислав Крапивцов провел поединок на скамейке для запасных.

После этой ничьей "Жирона" (39 очков) осталась на 17-м месте в турнирной таблице Ла Лиги — подопечные Мичела имеют всего 2 балла отрыва от зоны вылета. "Райо Вальекано" (43 пункта) находится на десятой позиции.

В следующем туре "Жирона" примет "Реал Сосьедад", а "Райо Вальекано" на выезде сыграет с "Валенсией". Оба матча состоятся 14 мая.

