Ассист украинца Коваленко на последних секундах позволил его клубу сенсационно одолеть "Милан" в Серии А

Ассист украинца Коваленко на последних секундах позволил его клубу сенсационно одолеть "Милан" в Серии А

Виктор появился в игре со скамейки для запасных.

Настоящей неожиданностью завершился матч 22-го тура Серии А, в котором "Милан" принимал "Специю".

"Россонери" подходили к этой игре в роли абсолютного фаворита, что на 45 минуте и пытался доказать их защитник – Тео Эрнандес. Впрочем, 24-летний футболист не реализовал пенальти. Несмотря на это, уже через мгновение "Милан" все же вышел вперед благодаря точному удару Рафаэля Леау.

Уже во второй половине дуэли, а именно на 64 минуте, "Специя" неожиданно восстановила паритет — Кевин Ардила отметился в сетке ворот голкипера соперника и сделал счет на табло снова ничейным — 1:1.

Судьба этого противостояния была решена на шестой компенсированной к основному времени минуте. Эммануэль Гьяси точным ударом принес "Специи" сенсационную победу над одним из лидеров чемпионата – 2:1. Интересно, что ногу к этому приложил украинец Виктор Коваленко, ведь именно его результативная передача позволила Гьяси пробить вратаря хозяев. 25-летний украинец начал эту игру со скамьи для запасных, однако на 79-й минуте тренер "Специи" выпустил его на поле.