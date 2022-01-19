Ассист украинца под угрозой: в Италии требуют переиграть скандальный матч с грубой ошибкой судьи

Ассист украинца под угрозой: в Италии требуют переиграть скандальный матч с грубой ошибкой судьи

После игры рефери расплакался и извинился.

Громкий скандал в матче 22-го тура Серии А между Миланом и Специей получил неожиданное продолжение.

В компенсированное время "россонери" были близки к тому, чтобы вырвать победу. Жуниор Месиас поразил дальнюю девятку ворот гостей, но главный арбитр Марко Серра по ошибке отменил гол, назначив штрафной в пользу миланцев. А в следующей атаке "Специя" забила победный мяч благодаря ассисту украинца Виктору Коваленко - 2:1 .

Однако, как сообщает SempreMilan, старания Коваленко и Ко могут оказаться напрасными. Итальянская ассоциация защиты прав потребителей Codacons обратилась в Федерацию футбола страны с просьбой переиграть этот поединок.

Такой вариант возможен, поскольку согласно регламенту матч можно переиграть из-за технической ошибки, если судья зафиксировал ее в протоколе игры и если она напрямую повлияла на ход встречи. Правда, есть опасения, что решение о переигровке может создать опасный прецедент.

Ранее СМИ писали, что после игры рефери тяжело переживал из-за своей ошибки и не сдержал слез в раздевалке. Арбитр извинился перед игроками "Милана", группа игроков "красно-черных" во главе со Златаном Ибрагимовичем пришла его утешить и поддержать.

Роковая ошибка не сошла с рефери с рук. Ассоциация итальянских арбитров приняла решение отстранить этого судью как минимум на два матча Серии А.

После этой победы "Специя" набрала 22 очка и поднялась на 14 место в турнирной таблице;

"Милан", в свою очередь, остался с 48 баллами на второй ступени;

В этом сезоне на счету Коваленко, чьи права принадлежат "Аталанте", 15 матчей во всех турнирах, один забитый мяч и три ассиста.

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