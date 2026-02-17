Ассист Ваната помог "Жироне" с Цыганковым обыграть "Барселону" в Ла Лиге

Владислав Ванат / © Associated Press

Реклама

"Жирона" на своем поле обыграла "Барселону" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 2:1 .

Первый тайм прошел без забитых голов. Перед перерывом "сине-гранатовые" могли открывать счет, но Ламин Ямаль не реализовал пенальти.

На старте второй половины встречи "Барселона" таки вышла вперед – на 59-й минуте голом отличился Пау Кубарси.

Реклама

Однако "бело-красные" уже через три минуты сравняли счет – Тома Лемар забил гол после продачи украинского форварда Владислава Ваната.

На этом подопечные Мичела не остановились и вырвали победу – на 87-й минуте автором решающего мяча стал Фран Бельтран.

Завершала матч "Жирона" в меньшинстве – на 90+9-й минуте прямую красную карточку заработал Хоэль Рока.

Отметим, что Ванат вместе со своим соотечественником Виктором Цыганковым вышли в стартовом составе "Жироны". Владислав был заменен на 74-й минуте, а Виктор отыграл весь поединок.

Реклама

Еще один украинец "Жироны" – вратарь Владислав Крапивцов – провел игру на скамейке для запасных.

Обзор матча "Жирона" – "Барселона"

После этой победы "Жирона" (29 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" (58 баллов) осталась на второй позиции и на 2 пункта отстает от мадридского "Реала", который в этом туре дома разгромил "Реал Сосьедад" (4:1).

В следующем туре "Жирона" 23 февраля на выезде сыграет с "Алавесом", а "Барселона" днем ранее примет "Леванте".

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали экс-футболиста молодежной сборной Украины, воевавшего на стороне россиян.