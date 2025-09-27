Ассист Ярмолюка помог "Брентфорду" победить "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Егор Ярмолюк / © Associated Press

Реклама

"Брентфорд" на своем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" в стартовом матче 6-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Поединок в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

Уже к 20-й минуте встречи форвард хозяев Игорь Тьяго оформил дубль. На 26-й минуте Беньямин Шешко сократил отставание "красных дьяволов", забив дебютный гол за свою новую команду.

Впрочем, избежать поражения подопечным Рубена Аморима не удалось. Более того, в конце матча "пчелы" забили третий мяч – на 90+5-й минуте Матиасу Йенсену ассистировал украинский полузащитник Егор Ярмолюк, который провел на поле весь поединок.

Реклама

Для 21-летнего Ярмолюка это первое результативное действие за "Брентфорд". Украинец оформил его в своем 74-м матче за английский клуб.

Отметим, что на 76-й минуте лидер "манкунианцев" Бруно Фернандеш не реализовал пенальти.

Обзор матча "Брентфорд" – "Манчестер Юнайтед"

Ярмолюк присоединился к "Брентфорду" в июле 2022 года, перейдя из "Днепра-1" за полтора миллиона евро.

В мае этого года Егор продлил контракт с "пчелами" до лета 2031 года.

Реклама

"Брентфорд" и "Манчестер Юнатед" имеют в своем активе по семь очков и делят с другими клубами места с 9-го по 13-е в таблице АПЛ.

В следующем туре "пчелы" 5 октября примут "Манчестер Сити", а МЮ днем ранее дома сыграет с "Сандерлендом".