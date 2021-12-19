Ассист Зинченко: "Манчестер Сити" разбил аутсайдера и закрепился в лидерах АПЛ

Ассист Зинченко: "Манчестер Сити" разбил аутсайдера и закрепился в лидерах АПЛ

Команда Хосепа Гвардиолы спокойно разобралась с "сороками".

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Ньюкаслом" в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги - 4:0 .

В первом тайме "горожане" обеспечили себе комфортное преимущество - точными ударами отличились Рубен Диаш и Жуан Канселу.

После перерыва подопечные Хосепа Гвардиолы добили соперника. Третий мяч в ворота "сорок" отправил Рияд Марез, а голевую передачу ему отдал украинец Александр Зинченко, который вышел на этот поединок в стартовом составе.

На 86-й минуте окончательный счет в матче установил Рахим Стерлинг.

"Манчестер Сити" (44 балла) останется лидером после этого тура АПЛ. "Небесно-голубые" на 4 балла оторвались от "Ливерпуля", который сегодня сыграет с "Тоттенхэмом".

"Ньюкасл" остался на предпоследнем, 19-м месте с 10 очками в своем активе.

В следующих матчах АПЛ "горожане" 26 декабря примут "Лестер", а "сороки" 27 декабря дома сразятся с "Манчестер Юнайтед".

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