Ассист Зинченко помог "Арсеналу" разбить "Эвертон" с Миколенко и укрепить лидерство в АПЛ (видео)

Команда Микеля Артеты сделала еще один шаг в направлении чемпионства.

"Арсенал" в перенесенном матчем 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на собственном поле разгромил "Эвертон" – 4:0 .

"Канониры" повели в счете в конце первого тайма. На 40-й минуте украинец Александр Зинченко отдал передачу на Букайо Сака, а тот с острого угла мощно вколотил мяч под перекладину.

В компенсированное к первой половине встречи время хозяева удвоили свое преимущество – Сака ассистировал, а Габриэл Мартинелли завершил атаку.

После перерыва подопечные Микеля Артеты отличились еще дважды. На 71-й минуте забил Мартин Эдегор, а еще через девять минут окончательный счет в поединке установил Мартинелли, оформивший дубль.

Отметим, что Зинченко провел на поле 82 минуты, после чего его заменил Киран Тирни. В составе "Эвертона" полный матч отыграл украинец Виталий Миколенко.

Обзор матча

"Арсенал" (60 очков) продолжает лидировать в АПЛ, опережая ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на пять баллов. "Эвертон" (21 пункт) остался в зоне вылета на 18-м месте.

В следующем туре Зинченко и Ко 4 марта примут "Борнмут" еще одного украинца Ильи Забарного. Днем позже "ириски" на выезде сыграют с "Ноттингемом".

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