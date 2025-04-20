Ассист Зинченко помог "Арсеналу" уничтожить аутсайдера АПЛ (видео)

Александр Зинченко / © Associated Press

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"Арсенал" на выезде разгромил "Ипсвич" в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Портмэн Роуд" в Ипсвиче завершился со счетом 0:4 .

"Канониры" открыли счет на 14-й минуте – отличился Леандро Троссар. На 28-й минуте преимущество лондонского клуба удвоил Габриэл Мартинелли.

На 32-й минуте "Ипсвич" остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Лиф Дэвис.

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Во втором тайме подопечные Микеля Артеты довели дело до разгрома. На 69-й минуте Троссар оформил дубль, а точку в игре на 88-й минуте поставил Итан Нванери с передачи Александра Зинченко – украинец провел на поле весь матч.

Для Зинченко это второе результативное действие в этом сезоне за "Арсенал". У него также есть один гол – в матче Лиги чемпионов против ПСВ.

Обзор матча "Ипсвич" – "Арсенал"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы Арсенал с 66 очками остался на втором месте в АПЛ. "Пушкари" на 10 баллов отстают от "Ливерпуля", который лидирует с матчем в запасе.

"Ипсвич" (21 пункт) занимает 18-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Англии.

В следующем туре АПЛ команда Зинченко 23 апреля примет "Кристал Пэлас", а "трактористы" 26 апреля в гостях встретятся с "Ньюкаслом".