Ассиста самого титулованного футболиста мира не хватило: "Барселона" в меньшинстве упустила победу в Примере (видео)

Ассиста самого титулованного футболиста мира не хватило: "Барселона" в меньшинстве упустила победу в Примере (видео)

Каталонцы на выезде не осилили "Гранаду".

"Барселона" сыграла вничью с "Гранадой" в гостевом матче 20-го тура испанской Ла Лиги - 1:1 .

Уже на 10-й минуте Люк де Йонг отправил мяч в сетку ворот команды Роберта Морено, однако этот гол был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за офсайда.

Однако во втором тайме 31-летний нидерландский нападающий все же добился своего. На 57-й минуте Люку ассистировал самый титулованный футболист планеты Дани Алвес.

Для 38-летнего бразильца это был уже второй официальный матч после возвращения в "Барселону". 5 января он провел 90 минут в поединке Кубка Испании против "Линареса".

Отметим, что концовку противостояния с "Гранадой" каталонцы провели в меньшинстве. На 80-й минуте Гави получил вторую желтую карточку и досрочно отправился в раздевалку.

Вдесятером подопечные Хави Эрнандеса не смогли удержать победный счет. На 89-й минуте Антонио Пуэртас принес хозяевам ничью.

"Барселона" (34 очка) осталась на шестой строчке в таблице Ла Лиги. "Гранада" (24 пункта) поднялась на 12-е место.

В следующем поединке Примеры "сине-гранатовые" 23 января в гостях сыграют с "Алавесом", а "Гранада" 20 января на выезде будет противостоять "Хетафе".

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