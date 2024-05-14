"Астон Вилла" благодаря камбэку спаслась от поражения в голевой перестрелке с "Ливерпулем" (видео)

Команда Унаи Эмери продолжает бороться с "Тоттенхэмом" за место в Лиге чемпионов.

"Астон Вилла" на своем поле сыграла вничью с "Ливерпулем" в заключительном матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 3:3 .

Уже на второй минуте встречи "мерсисайдцы" вышли вперед благодаря курьезному автоголу вратаря хозяев Эмилиано Мартинеса. Впрочем, на 12-й минуте мяч Юри Тилеманса позволил бирмингемцам восстановить паритет в игре.

На 23-й минуте подопечные Юргена Клоппа вернули себе преимущество в счете – отличился Коди Гакпо. А в начале второго тайма Джарелл Кванса увеличил гандикап гостей.

Однако в конце поединка команда Унаи Эмери оформила камбэк и избежала поражения. Дубль сделал Джон Дуран, который на 79-й минуте вышел на замену, а на 85-й и 88-й отправил мяч в сетку ворот "мерсисайдцев".

Обзор матча "Астон Вилла" – "Ливерпуль"

"Ливерпуль" (79 очков) досрочно застолбил за собой третье место в АПЛ и квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Астон Вилла" (68 баллов) идет на четвертой позиции и продолжает бороться с "Тоттенхэмом" за путевку в самый престижный еврокубок. За тур до финиша бирмингемцы опережают лондонцев на пять пунктов, но у "шпор" есть игра в запасе.

В заключительном туре 19 мая "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Астон Вилла" на выезде сыграет против "Кристал Пэлас".

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