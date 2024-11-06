"Астон Вилла" из-за курьезного пенальти неожиданно проиграла "Брюгге" в Лиге чемпионов (видео)

"Астон Вилла" потерпела поражение от "Брюгге" в выездном матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ян Брейдел" в городе Брюгге завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой игре бельгийский клуб забил в начале второго тайма. На 52-й минуте пенальти реализовал Ханс Ванакен.

Причем к 11-метровому в ворота бирмингемцев привел курьез. Защитник английской команды Тайрон Мингс в собственной штрафной площадке взял мяч в руки после передачи своего голкипера Эмилиано Мартинеса.

Обзор матча "Брюгге" – "Астон Вилла"

Для "Астон Виллы" это первое поражение в нынешнем розыгрыше евротурнира. Команда Унаи Эмери с 9 очками занимает пятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Брюгге" с 6 баллами поднялся на 20-ю позицию.

В следующем туре "Астон Вилла" 27 ноября примет итальянский "Ювентус", а "Брюгге" в тот же день на выезде сразится с шотландским "Селтиком".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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