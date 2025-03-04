"Астон Вилла" победила "Брюгге" и приблизилась к четвертьфиналу Лиги чемпионов (видео)

"Астон Вилла" на выезде обыграла "Брюгге" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ян Брейдел" в городе Брюгге завершился со счетом 1:3 .

Гости открыли счет уже на 3-й минуте встречи – отличился Леон Бэйли. Бельгийский клуб отыгрался на 12-й минуте – точный удар нанес Максим Де Кейпер.

Во втором тайме подопечные Унаи Эмери снова вышли вперед – на 82-й минуте автогол занес в свой пассив защитник хозяев Брендон Мехеле.

На 88-й минуте английский клуб увеличил свое преимущество – Марко Асенсио реализовал пенальти, установив окончательный счет в этом поединке.

Обзор матча "Брюгге" – "Астон Вилла"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч команды проведут 12 марта в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары "Брюгге" – "Астон Вилла" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между французским ПСЖ и английским "Ливерпулем".

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