"Астон Вилла" победила "Манчестер Сити" и обошла команду Гвардиолы в таблице АПЛ (видео)

"Астон Вилла" одержала победу над "Манчестер Сити" в центральном матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 1:0 .

На протяжении поединка команда Унаи Эмери превосходила действующего чемпиона по моментам и нанесла 22 удара по воротам против 2 у подопечных Хосепа Гвардиолы. По ожидаемым голам (xG) "львы" также были лучше – 2,06 против 0,86.

Такие старания не остались без результата. На 74-й минуте бирмингемцы забили единственный и победный мяч – Леон Бейли отличился после передачи Юри Тилеманса.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Манчестер Сити"

Интересно, что это 14-я подряд домашняя победа "Астон Виллы" в АПЛ. А вот "Манчестер Сити" переживает черную полосу – подопечные Гвардиолы не смогли выиграть ни одного из последних четырех матчей в чемпионате Англии.

Благодаря этой победе "Астон Вилла" (32 очка) поднялась на третье место в АПЛ. Подопечные Эмери обошли в турнирной таблице "горожан" (30 баллов), которые опустились на четвертую позицию. Лидирует в чемпионате "Арсенал" Александра Зинченко – 36 очков. На второй строчке идет "Ливерпуль" (34 пункта).

В следующем туре "Астон Вилла" 9 декабря примет "Арсенал". Днем позже "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Лутоном".

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