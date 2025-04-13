Астон Вилла – ПСЖ: где смотреть и прогноз букмекеров на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ – "Астон Вилла" / © Associated Press

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Во вторник, 15 апреля, "Астон Вилла" примет ПСЖ в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первой встрече между командами, которая состоялась 9 апреля в Париже, французский клуб одержал волевую победу со счетом 3:1.

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Где смотреть матч Астон Вилла – ПСЖ

В Украине поединок "Астон Вилла" - ПСЖ в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Астон Вилла – ПСЖ

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают ПСЖ. На победу команды Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 2,16. Ничья – 3,70. Выигрыш английского клуба – 3,30.

Также аналитики прогнозируют триумф парижан по итогам двухматчевой дуэли – коэффициент на их выход в полуфинал составляет 1,05. Проход подопечных Унаи Эмери в следующую стадию турнира – 9,60.

Победитель пары ПСЖ – "Астон Вилла" в 1/2 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния "Арсенал" (Англия) – "Реал" Мадрид (Испания). В первом четвертьфинальном матче лондонский клуб дома уничтожил "сливочных" со счетом 3:0.

Другую полуфинальную пару Лиги чемпионов составят клубы, которые победят в четвертьфиналах "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия) и "Барселона" (Испания) – "Боруссия" Дортмунд (Германия).

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является "Реал". В прошлом году мадридский гранд в финале обыграл дортмундскую "Боруссию", обновив абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.