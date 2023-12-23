"Астон Вилла" сенсационно потеряла очки с аутсайдером и не воспользовалась шансом возглавить АПЛ (видео)

Бирмингемцы вырвали ничью на 90+7-й минуте, но прервали свою фантастическую победную серию.

"Астон Вилла" неожиданно не смогла обыграть "Шеффилд Юнайтед" в домашнем матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 1:1 .

Команда Унаи Эмери прогнозированно действовала первым номером и имела огромное преимущество во владении мячом – 78% на 22%. По количеству ударов "львы" также превзошли соперника – 11 против 5 (в створ ворот – 4:2).

Однако забить хозяевам долгое время не удавалось. На 59-й минуте ворота гостей поразил Леон Бейли, но после вмешательства VAR гол был отменен из-за нарушения правил.

За три минуты до конца основного времени встречи "Шеффилд Юнайтед" использовал свой чуть ли не единственный момент и вышел вперед после розыгрыша стандарта – Кэмерон Арчер забил в ворота своего бывшего клуба.

Бирмингемцы отчаянно пытались отыграться и в компенсированное время достигли этой цели. На 90+7-й минуте Николо Дзаньоло головой замкнул подачу Дугласа Луиса и спас для "львов" ничью.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед"

Таким образом, "Антон Вилла" прервала свою потрясающую серию из 15-ти подряд побед в домашних матчах АПЛ, которая является абсолютным рекордом в 149-летней клубной истории. В последний раз подопечные Эмери уступали в Бирмингеме еще в феврале 2023 года "Арсеналу" со счетом 2:4.

"Астон Вилла" (39 очков) вышла на второе место в АПЛ, сдвинув "Ливерпуль" (38 баллов) на третью позицию. В то же время команда Эмери упустила возможность обойти в турнирной таблице "Арсенал" (39 пунктов), который лидирует, опережая бирмингемцев по дополнительным показателям. В субботу, 23 декабря, "Ливерпуль" примет "Арсенал" в центральном матче 18-го тура чемпионата Англии.

В свою очередь, "Шеффилд Юнайтед" с 9 очками находится в зоне вылета из АПЛ на предпоследней 19-й строчке.

В следующем туре "Астон Вилла" 26 декабря на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед", а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день примет "Лутон".

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