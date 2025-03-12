"Астон Вилла" в большинстве разбила "Брюгге" и прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

В 1/4 финала бирмингемцев ждет противостояние с ПСЖ.

"Астон Вилла" дома разгромила "Брюгге" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 3:0 .

Уже на 17-й минуте бельгийский клуб остался в меньшинстве – прямую красную карточку получил Кириани Саббе.

Английская команда воспользовалась численным преимуществом и на протяжении встречи трижды поразила ворота соперника. Дубль оформил Марко Асенсио, отличившись на 50-й и 61-й минутах. Еще один гол на 57-й минуте забил Ян Матсен.

Первая игра между командами в Бельгии завершилась победой подопечных Унаи Эмери со счетом 3:1.

Следовательно, "Астон Вилла" разбила "Брюгге" со счетом 6:1 по итогам двух встреч и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, где сразится с ПСЖ, который в 1/8 финала в серии пенальти выбил из турнира "Ливерпуль".

Обзор матча "Астон Вилла" – "Брюгге"

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