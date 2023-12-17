"Астон Вилла" закамбэчила против "Брентфорда" Ярмолюка и вышла на второе место в АПЛ (видео)

"Астон Вилла" обыграла "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка в выездном поединке 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча в Лондоне завершилась со счетом 1:2 .

"Пчелы" вышли вперед перед перерывом – на 45-й минуте отличился Кин Льюис-Поттер.

Во втором тайме "Брентфорд" остался в меньшинстве – на 71-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Бен Ми.

Бирмингемскому клубу удалось воспользоваться численным преимуществом и забить два гола. На 77-й минуте Алекс Морено сравнял счет, а на 85-й минуте Олли Уоткинс принес "львам" победу.

Отметим, что на 90+7-й минуте в составе "Астон Виллы" также произошло удаление – прямую красную карточку заработал Бубакар Камара.

Ярмолюк начал матч на скамейке запасных "Брентфорда" и вышел на поле на замену на 89-й минуте. На 90+8-й минуте 19-летний украинец получил желтую карточку.

Обзор матча "Брентфорд" – "Астон Вилла"

"Астон Вилла" (38 очков) одержала третью подряд победу в АПЛ и поднялась на вторую позицию в турнирной таблице – команда Эмери на один балл отстает от лидера чемпионата "Арсенала" украинца Александра Зинченко. Третьим идет Ливерпуль (37 пунктов), который сегодня может вернуться на вершину, если дома обыгрывает "Манчестер Юнайтед".

"Брентфорд" потерпел третье подряд поражение в АПЛ. Команда Ярмолюка с 19 очками занимает 12-ю позицию.

В следующем туре "Астон Вилла" 22 декабря примет "Шеффилд Юнайтед", а "пчелы" уже 27 декабря дома сыграют против "Вулверхэмптона".

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