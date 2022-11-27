Атаковали одни, забили – другие: Япония после триумфа над немцами проиграла Коста-Рике на ЧМ-2022

Японцы не воспользовались отличным шансом максимально увеличить свои шансы на плей-офф.

В воскресенье, 27 ноября, в матче 2-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Японии уступила национальной команде Коста-Рики. Матч завершился со счетом 0:1 .

На протяжении всего поединка японцы давили на ворота соперника, однако по-настоящему голевых моментов создали не так уж много. Костариканцы же использовали свой едва ли не единственный шанс – после ошибки в обороне Японии на 81-й минуте результативный удар нанес Кейшер Фуллер.

Напомним, что в первом туре Япония сенсационно победила Германию (1:2), а Испания поиздевалась над Коста-Рикой (7:0).

Сейчас в турнирной таблице по 3 очка у Испании, Японии и Коста-Рики. Немцы (0) находятся на последней строчке.

В другом поединке 2 тура этого квартета встретятся Испания и Германия. Эта игра также начнется 27 ноября, но в 21:00 по Киеву.

В матчах заключительного тура квартета E, которые пройдут 1 декабря, Испания сыграет с Японией, а Германия сойдется с Коста-Рикой. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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