Аталанта – Арсенал: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

В четверг, 19 сентября, "Аталанта" примет лондонский "Арсенал" украинца Александра Зинченко в матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится в итальянском Бергамо. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая команда в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

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Все соперники "Аталанты": "Реал" Мадрид, "Барселона", "Арсенал", "Шахтер", "Селтик", "Янг Бойз", "Штурм", "Штутгарт".

Все соперники "Арсенала": ПСЖ, "Интер", "Шахтер", "Аталанта", "Динамо" Загреб, "Спортинг", "Монако", "Жирона".

Где смотреть матч Аталанта – Арсенал

В Украине поединок "Аталанта" – "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Аталанта – Арсенал

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают представителя АПЛ. На победу "канониров" можно поставить с коэффициентом 1,90. Ничья – 3,80. Выигрыш "бергамасков" – 4,15.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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