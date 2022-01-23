"Аталанта" без Малиновского и 8 игроков основного состава удержала ничью в матче с "Лацио"

"Аталанта" без Малиновского и 8 игроков основного состава удержала ничью в матче с "Лацио"

"Римляне" и "бергамаски" поделили очки.

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "Лацио" – 0:0 .

За весь матч соперники так и не смогли отличиться, завершив поединок нулевой ничьей.

Полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский не попал в заявку на эту игру, как и на предыдущий матч против миланского "Интера", накануне которого сдал положительный тест на коронавирус.

Кроме Малиновского главный тренер Аталанты не смог рассчитывать на 8 игроков основного состава: Мартен Де Рон, Робин Госсенс, Дуан Сапата, Лукас Муриэль, Иосиф Иличич, Марио Пашалич, Ханс Хатебур и Тен Копмейнерс. Правда, и Маурицио Сари не мог рассчитывать на Педро, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Даниил Катальди.

"Аталанта" находится на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Интера" на 10 очков. "Лацио" занимает шестое место.

В следующих матчах, состоявшихся 6 февраля, "Аталанта" сыграет с "Кальяри", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".

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