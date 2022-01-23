"Аталанта" без Малиновского и 8 игроков основного состава удержала ничью в матче с "Лацио"

"Римляне" и "бергамаски" поделили очки.
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде сыграла вничью с "Лацио" – 0:0.
За весь матч соперники так и не смогли отличиться, завершив поединок нулевой ничьей.
Полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский не попал в заявку на эту игру, как и на предыдущий матч против миланского "Интера", накануне которого сдал положительный тест на коронавирус.
Кроме Малиновского главный тренер Аталанты не смог рассчитывать на 8 игроков основного состава: Мартен Де Рон, Робин Госсенс, Дуан Сапата, Лукас Муриэль, Иосиф Иличич, Марио Пашалич, Ханс Хатебур и Тен Копмейнерс. Правда, и Маурицио Сари не мог рассчитывать на Педро, Штефан Раду, Франческо Ачерби, Даниил Катальди.
- "Аталанта" находится на четвертом месте турнирной таблицы чемпионата Италии, отставая от лидирующего "Интера" на 10 очков. "Лацио" занимает шестое место.
- В следующих матчах, состоявшихся 6 февраля, "Аталанта" сыграет с "Кальяри", а "Лацио" встретится с "Фиорентиной".
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