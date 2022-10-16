"Аталанта" без Малиновского одержала волевую победу и вышла на первое место в Серии А (видео)

Украинец провел игру против "Сассуоло" на скамейке запасных.

"Аталанта" одолела "Сассуоло" в домашнем матче 10-го тура итальянской Серии А. Поединок в Бергамо завершился со счетом 2:1 .

Гости вышли вперед на 41-й минуте встречи. Точный удар в свой актив записал Георгиос Кирьякопулос. Однако "Богиня" сумела переломить ход противостояния. Перед свистком на перерыв счет сравнял Марио Пашалич.

А на старте второго тайма "бергамаски" смогли вырвать победу. Решающий гол на 46-й минуте забил Адемола Лукман.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский весь матч провел на скамейке запасных.

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Благодаря этой победе "бергамаски" с 24 очками обошли в таблице "Наполи" (23), который имеет игру в запасе, и теперь лидируют в Серии А. "Сассуоло" с 12 баллами занимает девятую позицию.

В следующем туре команда Малиновского 23 октября дома сыграет против "Лацио", а "черно-зеленые" днем позже будут принимать "Верону".

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