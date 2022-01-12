"Аталанта" без Малиновского выбила аутсайдера Серии А из Кубка Италии

"Аталанта" без Малиновского выбила аутсайдера Серии А из Кубка Италии

"Бергамаски" проходят в четвертьфинал турнира.

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Аталанта" принимала "Венецию" и уверенно победила со счетом 2:0 .

Счет матча открыл на 12-й минуте Луис Муриэль. Точку в поединке поставил Йоаким Мехле на 88-й минуте.

В этом противостоянии бергамскому клубу не помог украинец Руслан Малиновский, поскольку был вынужден отбыть дисквалификацию. В прошлом сезоне в финале Кубка Италии, в котором Аталанта уступила Ювентусу 1:2, украинский полузащитник не только забил, но и получил желтую карточку, которая была второй в турнире, из-за чего его отлучили на одну игру.

В четвертьфинале Кубка Италии команда Гасперини сыграет с победителем пары "Наполи" – "Фиорентина".

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Малиновский помог "Аталанте" победить в суперголевом матче Серии А