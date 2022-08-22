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"Аталанта" благодаря голу Малиновского сумела отобрать очки у "Милана" в Серии А (видео)

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"Аталанта" благодаря голу Малиновского сумела отобрать очки у "Милана" в Серии А (видео)

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

"Аталанта" в рамках 2-го тура Чемпионата Италии сыграла дома вничью против действующего чемпиона "Милана" со счетом 1:1.

Отметим, что первыми сменили "нули" на табло футболисты хозяев, а именно – Руслан Малиновский.

На 29-й минуте противостояния украинскому игроку удался точный удар с линии штрафной. Мяч после попытки 29-летнего хавбека задел игрока соперника и влетел в ворота.

Вашему вниманию видео с голом Малиновского.

Впереди "Аталанта" была до 68 минуты, пока футболист "россонери" Исмаэль Бенассер не восстановил паритет на табло. Таким образом, расписав результативную ничью, "Аталанта" и "Милан" имеют в своем активе по четыре зачетных балла после двух сыгранных матчей во внутреннем первенстве.

По итогам противостояния с действующим чемпионом Серии А именно Малиновский был признан лучшим футболистом "Аталанты". Авторитетный портал SofaScore оценил действия Малиновского в 7,5 баллов. Лучшим в матче стал Беннасер (8,6).

  • В первом туре "бергамаски" на выезде разобрались с "Сампдорией" (2:0), а команда Стефано Пиоли в сверхрезультативной игре победила дома "Удинезе" (4:2);
  • В 3-м туре "Аталанта" на выезде померяется силами с "Вероной" (28 августа), а "Милан" днем раньше примет "Болонью".

Ранее рассказывалось о том, что Малиновский может покинуть "Аталанту" в летнее трансферное окно. Одним из претендентов на украинца назывался новичок АПЛ — "Ноттингем Форрест".

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