"Аталанта" благодаря голу Малиновского сумела отобрать очки у "Милана" в Серии А (видео)

"Аталанта" в рамках 2-го тура Чемпионата Италии сыграла дома вничью против действующего чемпиона "Милана" со счетом 1:1.

Отметим, что первыми сменили "нули" на табло футболисты хозяев, а именно – Руслан Малиновский.

На 29-й минуте противостояния украинскому игроку удался точный удар с линии штрафной. Мяч после попытки 29-летнего хавбека задел игрока соперника и влетел в ворота.

Вашему вниманию видео с голом Малиновского.

Малиновский результат для Аталанта в Milan



Я люблю эти типы игроков они будут подвержены днем, проведение места и торговли между линиями для удостоенности ball и их первого touch is goal pic.twitter.com/uxx0aFJq7O — Hannah (@JuventinaHannah) August 21, 2022

Впереди "Аталанта" была до 68 минуты, пока футболист "россонери" Исмаэль Бенассер не восстановил паритет на табло. Таким образом, расписав результативную ничью, "Аталанта" и "Милан" имеют в своем активе по четыре зачетных балла после двух сыгранных матчей во внутреннем первенстве.

По итогам противостояния с действующим чемпионом Серии А именно Малиновский был признан лучшим футболистом "Аталанты". Авторитетный портал SofaScore оценил действия Малиновского в 7,5 баллов. Лучшим в матче стал Беннасер (8,6).

В первом туре "бергамаски" на выезде разобрались с "Сампдорией" (2:0), а команда Стефано Пиоли в сверхрезультативной игре победила дома "Удинезе" (4:2);

В 3-м туре "Аталанта" на выезде померяется силами с "Вероной" (28 августа), а "Милан" днем раньше примет "Болонью".

Ранее рассказывалось о том, что Малиновский может покинуть "Аталанту" в летнее трансферное окно. Одним из претендентов на украинца назывался новичок АПЛ — "Ноттингем Форрест".