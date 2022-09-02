"Аталанта" Малиновского благодаря хет-трику нидерландца разобралась с "Торино" и стала лидером Серии А

"Бергамаски" завоевали три очка благодаря хет-трику нидерландского полузащитника — Тена Копмайнерса. 24-летний футболист дважды забил с пенальти ( 45+4, 84 ) и еще раз отличился из игры ( 47 ). Все, на что хватило гостей, так это гол от Николы Влашича, забитого на 77-й минуте .

Вот так игроки "Аталанты" отпраздновали успех в игре с "Торино".

Что касается Малиновского, то он появился в игре на 80-й минуте, когда заменил хорвата Марио Пашалича. В последнее время очень много слухов по поводу возможного ухода 29-летнего хавбека сборной Украины, однако похоже минимум до зимы он точно будет игроком "Аталанты".

Как следствие, победив туринцев, "Аталанта" набрала десять очков и вырвалась в лидеры Серии А. Столько баллов имеет и римская "Рома", однако команда Гасперини опережает их по дополнительным показателям. "Торино", в свою очередь, осталось с семью пунктами на восьмой строчке.

В следующем туре "Аталанта" приедет в гости к новичку внутреннего первенства "Монцы", а "Торино" примет "Лечче". Это еще один коллектив, поднявшийся из Серии B. Обе эти встречи состоятся в понедельник, 5 сентября.

В другом поединке игрового дня "Болонья" расписала дома ничью с "Салернитаной" (1:1).

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