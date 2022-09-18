"Аталанта" Малиновского обыграла "Рому" и вернулась на вершину Серии А (видео)

В поединке седьмого тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде оказалась сильнее "Ромы".
Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась поражением команды Жозе Моуринью со счетом 0:1.
Единственный мяч в этом поединке был забит на 35-й минуте. Его автором стал защитник "бергамасков" Джорджо Скальвини, которому ассистировал Расмус Гейлунд.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену на 88-й минуте, а в компенсированное время заработал желтую карточку.
Также отметим, что наставник "волков" Жозе Моуринью во втором тайме слишком эмоционально выражал судьям свои претензии, за что получил прямую красную карточку.
- Благодаря этому успеху "Аталанта" с 17 очками вернула себе лидерство в Серии А. "Рома" с 13 баллами занимает шестую позицию.
- В следующем туре "бергамаски" 2 октября будут принимать "Фиорентину", а римляне днем раньше на выезде сыграют с "Интером".
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