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"Аталанта" Малиновского обыграла "Рому" и вернулась на вершину Серии А (видео)

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"Аталанта" Малиновского обыграла "Рому" и вернулась на вершину Серии А (видео)

Фото: Associated Press

В поединке седьмого тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде оказалась сильнее "Ромы".

Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась поражением команды Жозе Моуринью со счетом 0:1.

Единственный мяч в этом поединке был забит на 35-й минуте. Его автором стал защитник "бергамасков" Джорджо Скальвини, которому ассистировал Расмус Гейлунд.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену на 88-й минуте, а в компенсированное время заработал желтую карточку.

Также отметим, что наставник "волков" Жозе Моуринью во втором тайме слишком эмоционально выражал судьям свои претензии, за что получил прямую красную карточку.

  • Благодаря этому успеху "Аталанта" с 17 очками вернула себе лидерство в Серии А. "Рома" с 13 баллами занимает шестую позицию.
  • В следующем туре "бергамаски" 2 октября будут принимать "Фиорентину", а римляне днем раньше на выезде сыграют с "Интером".

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