"Аталанта" Малиновского обыграла "Рому" и вернулась на вершину Серии А (видео)

В поединке седьмого тура итальянской Серии А "Аталанта" на выезде оказалась сильнее "Ромы".

Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась поражением команды Жозе Моуринью со счетом 0:1 .

Единственный мяч в этом поединке был забит на 35-й минуте. Его автором стал защитник "бергамасков" Джорджо Скальвини, которому ассистировал Расмус Гейлунд.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на замену на 88-й минуте, а в компенсированное время заработал желтую карточку.

Также отметим, что наставник "волков" Жозе Моуринью во втором тайме слишком эмоционально выражал судьям свои претензии, за что получил прямую красную карточку.

Благодаря этому успеху "Аталанта" с 17 очками вернула себе лидерство в Серии А. "Рома" с 13 баллами занимает шестую позицию.

В следующем туре "бергамаски" 2 октября будут принимать "Фиорентину", а римляне днем раньше на выезде сыграют с "Интером".

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