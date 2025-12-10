- Дата публикации
"Аталанта" одержала волевую победу над "Челси" в Лиге чемпионов
"Богиня" оформила камбэк во втором тайме поединка с лондонским клубом.
"Аталанта" обыграла "Челси" в домашнем матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок в городе Бергамо завершился со счетом 2:1.
Лондонцы открыли счет на 25-й минуте встречи благодаря точному удару Жоао Педро, что позволило им выиграть первый тайм.
Однако во втором тайме "Богиня" оформила камбэк. Сначала на 55-й минуте счет сравнял Джанлука Скамакка, а затем на 83-й минуте Шарль де Кетеларе принес итальянскому клубу победу.
Обзор матча "Аталанта" – "Челси"
После этой победы "Аталанта" (13 очков) поднялась на третье место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Челси" (10 баллов) находится на 11-й позиции.
В следующем туре Лиги чемпионов бергамаски примут "Атлетик" Бильбао, а лондонцы дома сразятся с "Пафосом". Оба матча состоятся 21 января 2026 года.
Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.
Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.