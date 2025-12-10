ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

"Аталанта" одержала волевую победу над "Челси" в Лиге чемпионов

"Богиня" оформила камбэк во втором тайме поединка с лондонским клубом.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Аталанта"

"Аталанта" / © Associated Press

"Аталанта" обыграла "Челси" в домашнем матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок в городе Бергамо завершился со счетом 2:1.

Лондонцы открыли счет на 25-й минуте встречи благодаря точному удару Жоао Педро, что позволило им выиграть первый тайм.

Однако во втором тайме "Богиня" оформила камбэк. Сначала на 55-й минуте счет сравнял Джанлука Скамакка, а затем на 83-й минуте Шарль де Кетеларе принес итальянскому клубу победу.

Обзор матча "Аталанта" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Аталанта" (13 очков) поднялась на третье место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Челси" (10 баллов) находится на 11-й позиции.

В следующем туре Лиги чемпионов бергамаски примут "Атлетик" Бильбао, а лондонцы дома сразятся с "Пафосом". Оба матча состоятся 21 января 2026 года.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Дата публикации
Количество просмотров
24
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie