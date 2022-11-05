"Аталанта" проиграла лучшей команде Серии А: Малиновский снова вышел только на замену (видео)

Подопечные Лучано Спаллетти продолжают идти без поражений в этом сезоне чемпионата Италии.

"Наполи" обыграл "Аталанту" в выездном матче 13-го тура итальянской Серии А – 1:2 .

Первыми в этой встрече забили "бергамаски" – Адемола Лукман реализовал пенальти на 19-й минуте.

"Партенопейцы" отыгрались на 23-й минуте усилиями Виктора Осимхена.

А уже на 35-й минуте неаполитанцы были впереди. Осимхен добавил к забитому мячу еще и ассист, после которого ворота "Богини" поразил Элиф Эльмас.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начал матч на скамье запасных, а на поле вышел только на заключительные 20 минуты. Отметим, что наш соотечественник уже в седьмой раз подряд не попал в стартовый состав "бергамасков".

"Наполи" (35 очков) укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от идущей второй "Аталанты" (27). Неаполитанцы остаются единственной командой, которая в этом сезоне еще не проигрывала в Серии А.

В следующем туре подопечные Лучано Спаллетти 8 ноября будут принимать "Эмполи", а Малиновский и Ко на следующий день на выезде сыграют против "Лечче".

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