"Бергамаски" не столкнулись с трудностями в поединке против действующего обладателя "скудетто".

"Аталанта" на выезде разгромила "Наполи" в матче 30-го тура итальянской Серии А. Поединок на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе завершился со счетом 0:3 .

Гости обеспечили себе комфортное преимущество в первом тайме. На 26-й минуте счет открыл Алексей Миранчук из государства-террориста, которое продолжает вести захватническую войну против Украины.

А перед перерывом Джанлука Скамакка укрепил преимущество "бергамасков".

Во втором тайме "партенопейцам" отыграться не удалось. А вот "Богиня" в третий раз поразила ворота действующего чемпиона Италии – на 88-й минуте точку в матче поставил Тен Копмайнерс.

Обзор матча "Наполи" – "Аталанта"

После этой победы "Аталанта" (50 очков) осталась на шестом месте в Серии А, но улучшила свое положение в борьбе за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. От "Болоньи", которая идет четвертой, "бергамаски" отстают на 4 балла. "Наполи" (45 пунктов) располагается на седьмой позиции.

В следующем туре итальянского чемпионата "Аталанта" на выезде сыграет с "Кальяри", а "Наполи" приедет в гости к "Монце". Оба поединка состоятся 7 апреля.

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