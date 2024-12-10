Аталанта – Реал Мадрид: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 10 декабря, мадридский "Реал" приедет в гости к "Аталанте" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе в Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После пяти туров "Аталанта" с 11 очками занимает пятое место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. Команда Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с "Арсеналом" (0:0), разгромила "Шахтер" (3:0), разошлась ничьей с "Селтиком" (0:0), обыграла "Штутгарт" (2:0) и разнесла "Янг Бойз" (6:1).

"Реал" с 6 баллами идет на 24-й позиции турнирной таблицы ЛЧ. Действующий триумфатор самого престижного еврокубка обыграл "Штутгарт" (3:1), уступил "Лиллю" (0:1), разбил дортмундскую "Боруссию" (5:2), проиграл "Милану" (1:3) и потерпел поражение от "Ливерпуля" (0:2).

Где смотреть матч Аталанта – Реал Мадрид

В Украине поединок "Аталанта" – "Реал" Мадрид в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Аталанта – Реал Мадрид

Букмекеры примерно одинаково оценивают шансы команд в предстоящем поединке. На победу "Аталанты" принимаются ставки с коэффициентом 2,61. Ничья – 3,65. Выигрыш команды Карло Анчелотти – 2,63.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Читайте также:

Шахтер – Бавария: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Больше не одноклубник Месси: легенда "Шахтера" покинул "Интер" Майами

Шахтер – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов