"Аталанта" с голом-шедевром Малиновского в захватывающей "перестрелке" одолела "Наполи" в Серии А (видео)

"Аталанта" с голом-шедевром Малиновского в захватывающей "перестрелке" одолела "Наполи" в Серии А (видео)

Теперь команда Руслана всего на 4 очка отстает от первого места.

"Аталанта" одержала зрелищную победу над "Наполи" в выездном матче 16-го тура итальянской Серии А - 3:2 .

Уже на 7-й минуте украинец Руслан Малиновский открыл счет пушечным выстрелом в "девятку". На 40-й минуте хозяева отыгрались усилиями Петра Зелинского. На перерыв команды ушли при ничейных раскладах.

В самом начале второй половины встречи Дрис Мертенс вывел "партенопейцев" вперед, однако "Богиня" сумела проявить характер и ответить своими двумя голами.

На 66-й минуте Мерих Демирал снова сделал счет равным, а пять минут спустя победным голом отличился Ремо Фройлер.

Что касается Малиновского, то на 17-й минуте он также получил желтую карточку, а на 73-й минуте был заменен при счете 3:2 в пользу своей команды.

Видеообзор матча "Наполи" - "Аталанта"