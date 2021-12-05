"Аталанта" с голом-шедевром Малиновского в захватывающей "перестрелке" одолела "Наполи" в Серии А (видео)

Теперь команда Руслана всего на 4 очка отстает от первого места.
"Аталанта" одержала зрелищную победу над "Наполи" в выездном матче 16-го тура итальянской Серии А - 3:2.
Уже на 7-й минуте украинец Руслан Малиновский открыл счет пушечным выстрелом в "девятку". На 40-й минуте хозяева отыгрались усилиями Петра Зелинского. На перерыв команды ушли при ничейных раскладах.
В самом начале второй половины встречи Дрис Мертенс вывел "партенопейцев" вперед, однако "Богиня" сумела проявить характер и ответить своими двумя голами.
На 66-й минуте Мерих Демирал снова сделал счет равным, а пять минут спустя победным голом отличился Ремо Фройлер.
Что касается Малиновского, то на 17-й минуте он также получил желтую карточку, а на 73-й минуте был заменен при счете 3:2 в пользу своей команды.
Видеообзор матча "Наполи" - "Аталанта"
- "Аталанта" (34 балла) осталась четвертой в турнирной таблице Серии А, но сократила отставание от лидеров. Команду Малиновского опережают "Милан" (38 очков), "Интер" (37 баллов) и "Наполи" (36 пунктов). Так что интрига в борьбе за "скудетто" просто невероятная.
- В следующем туре Чемпионата Италии "бергамаски" 12 декабря на выезде сыграют с "Вероной", а неаполитанцы в тот же день примут "Эмполи".