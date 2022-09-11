"Аталанта" с Малиновским не смогла обыграть аутсайдера и вернуть лидерство в Серии А

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 6-го тура чемпионата Италии "Аталанта" принимала "Кремонезе".

"Аталанта" сыграла вничью в домашнем матче Серии А против "Кремонезе" – 1:1 .

Хозяева открыли счет на 64-й минуте, но его отменили после просмотра VAR. Уже через 10 минут Мэрих Демирал поразил ворота соперника.

Но удержать победу "бергамаскам" не удалось — на 79-й минуте отличился Валери.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начал матч против "Кремонезе" в стартовом составе и был заменен на 56-й минуте.

"Аталанта" с 14 очками друга в турнирной таблице Серии А. "Кремонезе" имеет всего два очка и находится в списке аутсайдеров.

В следующем туре команда украинца встретится с "Ромой", а команда из Кремоны сыграет с "Лацио".

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