"Аталанта" с Малиновским обыграла "Фиорентину" и догнала лидера Серии А (видео)

В воскресенье, 2 октября, "Аталанта" в матче восьмого тура итальянской Серии А принимала "Фиорентину".

"Аталанта" одержала победу над "Фиорентиной" в рамках 8-го тура итальянской Серии А. Поединок в Бергамо завершился со счетом 1:0 в пользу команды украинца Руслана Малиновского.

Решающий гол в этой встрече хозяева забили уже после перерыва. Адемола Лукман нанес результативный удар на 59-й минуте, ассистировал ему Луис Муриэль.

Что касается Малиновского, он начал матч на скамье для запасных, но появился на поле на 74-й минуте, заменив автора единственного забитого мяча.

Благодаря победе "Аталанта" сравнялась с "Наполи" на вершине турнирной таблицы Серии А - оба коллектива имеют по 20 очков в своем активе. "Фиорентина" с 9 баллами занимает 11-е место.

В следующем туре команда Малиновского 9 октября на выезде сыграет с "Удинезе", а "фиалки" на следующий день будут принимать "Лацио".

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