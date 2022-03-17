"Аталанта" с Малиновским оставила позади "Байер" на пути в четвертьфинал Лиги Европы

"Аталанта" с Малиновским оставила позади "Байер" на пути в четвертьфинал Лиги Европы

Малиновский отыграл 65 минут матча.

В четверг, 17 марта, в рамках 1/8 финала Лиги Европы "Аталанта" отправилась в гости к леверкузенскому "Байеру". Поединок завершился минимальной победой "бергамасков" — 0:1 .

Единственный гол поединка забил на 92-й минуте Жереми Богу.

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский провел на поле 65 минут, пока его не заменил автор гола.

Первую игру "бергамаски" выиграли 3:2, поэтому по результату двух поединков пробились в четвертьфинал.

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