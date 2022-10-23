"Аталанта" с Малиновским проиграла "Лацио", не воспользовавшись шансом возглавить Серию А (видео)

"Аталанта" в домашнем матче 11-го тура итальянской Серии А уступила "Лацио". Поединок в Бергамо завершился со счетом 0:2 .

Римляне вышли вперед на 10-й минуте, когда голом отличился Маттия Дзакканьи.

Укрепить свое преимущество гостям удалось после перерыва - на 52-й минуте второй мяч в сетку ворот "бергамасков" отправил Фелипе Андерсон.

Добавим, что на последней минуте основного времени "Богиня" еще и осталась в меньшинстве - вторую желтую карточку получил Луис Муриэль.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начал матч в запасе, но вышел на второй тайм. Помочь своей команде переломить неутешительный ход встречи украинец не смог.

"Аталанта" не воспользовалась возможностью выйти в лидеры чемпионата и с 24 очками опустилась на четвертое место. "Лацио" теперь имеет такое же количество зачетных баллов и поднялся на третью ступеньку.

В следующем туре Малиновский и Ко 30 октября на выезде сыграют против "Эмполи", римляне в тот же день примут "Салернитану".

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