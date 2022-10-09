"Аталанта" с Малиновским упустила победу над сенсацией Серии А, но сохранила лидерство

Украинец появился в игре с "Удинезе" со скамейки запасных.

"Удинезе" и "Аталанта" сыграли вничью в поединке 9-го тура итальянской Серии А - 2:2 .

На 36-й минуте "бергамаски" повели в счете - Адемола Лукман отличился с передачи Луиса Муриэля. Во втором тайме "Богиня" укрепила свое преимущество - Муриэль реализовал пенальти на 56-й минуте.

Однако затем "Удинезе" удалось совершить камбэк и отыграть два мяча. На 67-й минуте Херард Делофеу сократил отставание, а гол Неуэна Переса на 78-й минуте принес хозяевам ничью.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начал матч на скамье запасных, но вышел на поле на 65-й минуте. Результативными действиями он не отличился.

"Удинезе" - "Аталанта": турнирное положение после матча

"Аталанта" с 21 баллом единолично возглавляет Серию А. "Удинезе" с 20 баллами довольно неожиданно занимает третье место.

В следующем туре "бергамаски" 15 октября будут принимать "Сассуоло", а команда из Удине на следующий день в гостях сыграет против "Лацио".

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