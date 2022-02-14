"Аталанта" с шедевральным голом Малиновского не удержала победу над "Ювентусом" в Серии А

"Аталанта" с шедевральным голом Малиновского не удержала победу над "Ювентусом" в Серии А

Украинец сотворил действительно фантастический мяч.

"Аталанта" в рамках 25-го тура Серии А сыграла дома вничью с туринским "Ювентусом" со счетом 1:1 .

Первого гола зрителям пришлось ждать до 76 минуты , однако каким он был — украинец Руслан Малиновский, появившийся в игре на 60 минуте, стал автором шедеврального взятия ворот. Получив пас от одноклубника во время розыгрыша штрафной, 28-летний полузащитник ударом метров с 25 положил игровой снаряд точно в верхний угол голкипера "старой синьоры".

Интересно, что это уже пятый гол Руслана в сезоне из-за пределов штрафной (лидер турнира Серии A по этому показателю).

После матча космический удар украинца оценили даже главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и его подопечный – Маттейс де Лигт.

"Малиновский хорошо справился со штрафным. Это был невероятный гол", — сказал Алегри.

А вот какого мнения о голе украинца де Лигт.

"Я предполагал, что он не сможет забить оттуда! Я даже Малиновского после матча спрашивал, как он с 30 метров попал и забил?! Никогда бы не подумал, что он сможет забить оттуда", — отметил нидерландец.

Впрочем, удержать победу "бергамаскам" не удалось — на второй компенсированной к основному времени минуте защитник "Ювентуса" Данило точным ударом сумел спасти туринцев от поражения и принести, таким образом, им в копилку один балл.