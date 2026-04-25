Атлетико — Арсенал: букмекеры сделали прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" — "Арсенал"

В среду, 29 апреля, мадридский "Атлетико" встретится с лондонским "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на матч Атлетико — Арсенал

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают "Арсенал". На победу подопечных Микеля Артеты можно поставить с коэффициентом 2,45. Ничья — 3,33. Выигрыш "матрасников" — 2,83.

В двухматчевой дуэли аналитики также отдают предпочтение английскому клубу. На выход "канониров" в финал принимаются ставки с коэффициентом 1,43. Итоговый успех подопечных Диего Симеоне — 2,65.

Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится во вторник, 5 мая, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором посоревнуются французский ПСЖ и немецкая "Бавария".

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.