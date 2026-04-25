Атлетико — Арсенал: где и когда смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов
"Канониры" и "матрасники" разыграют одну из путевок в финал самого престижного еврокубка.
В среду, 29 апреля, мадридский "Атлетико" примет лондонский "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
"Атлетико" финишировал на 14-й позиции в основном этапе Лиги чемпионов, попав в стыковые матчи плей-офф, где прошел бельгийский "Брюгге" (3:3, 4:1). В 1/8 финала "матрасники" обыграли английский "Тоттенхэм" (5:2, 2:3), а в четвертьфинале подопечные Диего Симеоне победили испанскую "Барселону" (2:0, 1:2).
"Арсенал" стал победителем основного этапа Лиги чемпионов. В 1/8 финала "канониры" одолели немецкий "Байер" (1:1, 2:0), а в четвертьфинале подопечные Микеля Артеты прошли португальский "Спортинг" (1:0, 0:0).
Где смотреть матч Атлетико — Арсенал
В Украине поединок "Атлетико" — "Арсенал" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Арсенал".
Ответный матч между "Арсеналом" и "Атлетико" состоится во вторник, 5 мая, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором посоревнуются французский ПСЖ и немецкая "Бавария".
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.