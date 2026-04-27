Атлетико — Арсенал: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов
Следите на нашем сайте за ходом первого полуфинального поединка Лиги чемпионов между испанским "Атлетико" и английским "Арсеналом".
В среду, 29 апреля, мадридский "Атлетико" примет лондонский "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 5 мая, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, в котором сразятся французский ПСЖ и немецкая "Бавария".
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Атлетико" — "Арсенал".