Атлетико — Барселона: букмекеры сделали прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
В первой игре "матрасники" обыграли "сине-гранатовых" с разницей в два мяча.
Во вторник, 14 апреля, мадридский "Атлетико" примет каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая игра между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой "матрасников" со счетом 2:0.
Прогноз букмекеров на матч Барселона — Атлетико
Фаворитом ответного матча букмекеры считают "Барселону". На победу "сине-гранатовых" можно поставить с коэффициентом 1,86. Ничья — 4,20. Выигрыш "Атлетико" — 3,50.
В то же время в двухматчевой дуэли аналитики отдают предпочтение подопечным Диего Симеоне. На выход "матрасников" в полуфинал принимаются ставки с коэффициентом 1,26. Проход подопечных Ханси Флика в следующую стадию оценили коэффициентом 3,50.
Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). В первой встрече лондонцы на выезде одержали победу со счетом 1:0.
Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.