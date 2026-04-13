Атлетико — Барселона: где и когда смотреть ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

"Атлетико" — "Барселона" / © Associated Press

Во вторник, 14 апреля, мадридский "Атлетико" посоревнуется с каталонской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между командами состоялась 8 апреля на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась победой "матрасников" со счетом 2:0.

Где смотреть матч Атлетико — Барселона

В Украине поединок "Атлетико" — "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором противостояния "Спортинг" (Португалия) — "Арсенал" (Англия). В первой встрече лондонцы на выезде победили лиссабонцев со счетом 1:0.

Напомним, в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал ПСЖ. В финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.