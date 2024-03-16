Атлетико – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на центральный матч 29-го тура Ла Лиги

В воскресенье, 17 марта, мадридский "Атлетико" и каталонская "Барселона" встретятся в матче 29-го тура испанской Ла Лиги.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

После 28-го тура "Атлетико" (55 очков) занимает четвертое место в Примере. "Барселона" (61 балл) находится на третьей позиции.

Отметим, что оба клуба продолжают выступления в Лиге чемпионов, где в 1/8 финала выбили итальянские команды – "матрацники" в серии пенальти прошли "Интер" (0:1, 2:1), а "сине-гранатовые" оказались сильнее "Наполи" (1:1, 3:1).

В 1/4 финала Лиги чемпионов команда Диего Симеоне сразится с дортмундской "Боруссией", а соперником подопечных Хави будет ПСЖ.

Где смотреть матч Атлетико – Барселона

На территории Украины поединок 29-го тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселоной" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Барселона

Букмекеры считают незначительным фаворитом грядущего поединка "матрасников". На победу "Атлетико" принимаются ставки с коэффициентом 2,46. Ничья – 3,70. Выигрыш "Барселоны" – 3,05.

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