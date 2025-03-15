Атлетико – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

Поединок состоится 16 марта в Мадриде.
В воскресенье, 16 марта, "Атлетико" примет "Барселону" в центральном матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.
Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Каталонцы (57 очков) с матчем в запасе лидируют в Ла Лиге, опережая мадридский "Реал" по дополнительным показателям. "Матрацники" с 56 баллами идут на третьей позиции.
Где смотреть матч Атлетико – Барселона
В Украине поединок "Атлетико" – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.
Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Барселона
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика принимаются ставки с коэффициентом 2,27. Ничья – 3,65. Выигрыш команды Диего Симеоне – 3,10.
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