Атлетико – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч Ла Лиги

В воскресенье, 16 марта, "Атлетико" примет "Барселону" в центральном матче 28-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Каталонцы (57 очков) с матчем в запасе лидируют в Ла Лиге, опережая мадридский "Реал" по дополнительным показателям. "Матрацники" с 56 баллами идут на третьей позиции.

Где смотреть матч Атлетико – Барселона

В Украине поединок "Атлетико" – "Барселона" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико – Барселона

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают "Барселону". На победу подопечных Ханси Флика принимаются ставки с коэффициентом 2,27. Ничья – 3,65. Выигрыш команды Диего Симеоне – 3,10.

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